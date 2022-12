2. Runde: U 19 in EM-Quali gegen Slowenien, Belgien und Italien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat in der zweiten Qualifikationsrunde für die EM 2023 in Malta (3. bis 16. Juli 2023) anspruchsvolle Gegner zugelost bekommen. In Gruppe zwei geht es als Ausrichter des Mini-Turniers vom 20. bis 29. März 2023 gegen Slowenien, Belgien und Italien um Rang eins, der die Teilnahme am Finalturnier bedeuten würde.

Deutschland hatte sich in Runde eins mit drei Siegen gegen Armenien, Belarus und die Slowakei als Gruppensieger durchgesetzt.

Auf dem Weg zur EM-Endrunde 2024 in Nordirland trifft die U 19 unterdessen in Gruppe 5 der ersten Qualifikationsrunde vom 9. bis 18. Oktober 2023 auf Gastgeber Polen, Nordmazedonien und Kasachstan. Die 13 Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich ebenso wie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Erstplatzierten seiner Gruppe für die zweite Runde im Frühjahr 2024.