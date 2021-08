2. Pokalrunde: Ebing hat Freiburg zu Gast

Die SpVgg Germania 1929 Ebing hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen ein erhofft großes Los gezogen. Der Fünftligist aus der Landesliga Bayern Nord trifft auf Bundesligist SC Freiburg. Auch der einzige verbliebene Viertligist, der Hegauer FV aus der Oberliga Baden-Württemberg, darf sich auf einen Vertreter aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga freuen: In der zweiten Runde geht es gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Keine einfache Partie wartet auf Bundesliga-Absteiger MSV Duisburg: Die "Zebras" empfangen mit dem VfL Wolfsburg den letztmaligen Pokalsieger. Mit dem SV Elversberg darf sich ein weiterer Zweitligist auf eine Top-Begegnung freuen: Der Deutsche Meister FC Bayern München ist zu Gast. Nicht so deutlicher Außenseiter ist Zweitligist RB Leipzig, der Bayer 04 Leverkusen zu Gast hat.

Spiele finden am 25./26./27. September statt

Die Trainerin der U 17-Juniorinnen Friederike Kromp loste in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main insgesamt 16 Partien in zwei regional ausgelosten Gruppen aus, die zuvor nach geografischen Gesichtspunkten zugeteilt worden waren. Die zweite Runde des nationalen Pokalwettbewerbs wird vom 25. bis zum 27. September 2021 ausgetragen.

Das Achtelfinale ist planmäßig für den 30./31. Oktober angesetzt, erst im neuen Jahr findet dann das Viertelfinale statt (1./2. März 2022). Auf das Halbfinale am 17./18. April 2022 folgt schließlich das Endspiel am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen

Gruppe Nord:

SV Meppen (2. FBL) - SGS Essen (FFBL)

RB Leipzig (2. FBL) - Bayer 04 Leverkusen (FFBL)

Borussia Bocholt (2. FBL) - SV Werder Bremen (FFBL)

MSV Duisburg (2. FBL) - VfL Wolfsburg (FFBL)

DSC Arminia Bielefeld (Regionalliga West) - 1. FC Köln (FFBL)

Hannover 96 (Regionalliga Nord) - 1. FFC Turbine Potsdam (FFBL)

FSV Babelsberg 74 (Regionalliga Nordost) - Sportfreunde Siegen (Regionalliga West)

Hamburger SV (Regionalliga Nord) - FSV Gütersloh (2. FBL)

Rostocker FC (Regionalliga Nordost) - SV Henstedt-Ulzburg (2. FBL)

Gruppe Süd:

Hegauer FV (Oberliga Baden-Württemberg/4. Liga) - FC Carl Zeiss Jena (FFBL)

SV Elversberg (2. FBL) - FC Bayern München (FFBL)

SG 99 Andernach (2. FBL) - SC Sand (FFBL)

FC Würzburger Kickers (Regionalliga Süd) - TSG 1899 Hoffenheim (FFBL)

1. FC Nürnberg (2. FBL) - SG Eintracht Frankfurt (FFBL)

SpVgg Germania Ebing (Landesliga Bayern Nord/5. Liga) - SC Freiburg (FFBL)

Wormatia Worms (Regionalliga Südwest) - Karlsruher SC (Regionalliga Süd)

