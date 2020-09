Startet am 4. Oktober in die zweigleisige Spielzeit: die 2. Frauen-Bundesliga

2. Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt

Die Corona-bedingt übergangsweise wieder zweigleisige 2. Frauen-Bundesliga startet am 4. Oktober (ab 14 Uhr) in der Süd-Staffel mit dem Duell zwischen dem 1. FFC 08 Niederkirchen und den Würzburger Kickers und in der Nord-Staffel mit der Partie VfL Wolfsburg II gegen RB Leipzig. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat heute die zeitgenauen Ansetzungen der jeweils 18 Spieltage bekanntgegeben. Demnach steigen die Partien wieder wie gewohnt sonntags um 11 oder 14 Uhr.

Bereits seit vergangener Saison werden alle Begegnungen der 2. Frauen-Bundesliga live auf FUSSBALL.DE und soccerwatch.tv in hoher Streamingqualität gezeigt. Ziel ist es, die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen. Die Videostreams und Highlightclips können jederzeit kostenfrei und ohne Download einer Software angeschaut werden.

