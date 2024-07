2. Frauen-Bundesliga startet am 24. August

Die Saison 2024/2025 startet in der 2. Frauen-Bundesliga am Samstag, 24. August, mit dem Heimspiel von Aufsteiger 1. FC Union Berlin gegen den Hamburger SV. Anstoß im Stadion an der Alten Försterei ist um 13 Uhr. Die beiden Mitaufsteiger SC Freiburg II und VfL Bochum müssen am Auftaktwochenende am Sonntag, 25. August, zunächst auswärts ran: Freiburg bei Eintracht Frankfurt II, Bochum beim FC Bayern München II.

Zudem kommt es zum interessanten Duell der beiden letztjährigen Aufstiegsaspiranten FSV Gütersloh 2009 und SC Sand. Erstligaabsteiger 1. FC Nürnberg muss derweil im fränkisch-bayerischen Vergleich beim FC Ingolstadt antreten. Zudem empfangen am 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach die SG 99 Andernach und der SV 67 Weinberg den SV Meppen.

Die Regelspieltage der 2. Frauen-Bundesliga sind sonntags um 11 und 14 Uhr. Der 13. und letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 15. Dezember 2024 angesetzt. Weiter geht es im neuen Jahr am 9. Februar 2025. Beendet wird die Saison mit dem letzten Spieltag am 18. Mai 2025. Alle sieben Partien finden dann wie gewohnt zeitgleich um 14 Uhr statt.

Auch in der kommenden Saison 2024/2025 werden die 182 Ligapartien über das Portal sporttotal.tv öffentlich und kostenlos zugänglich gemacht. Außerdem sind die Spiele bei der Deutschen Telekom, TV-Partner der Google Pixel Frauen-Bundesliga, über die Plattformen magentasport.de und die MagentaSport mobile sowie Smart TV Apps zu sehen.

[dfb]