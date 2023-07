2. Frauen-Bundesliga startet am 19. August in neue Saison

Die Saison 2023/2024 wird in der 2. Frauen-Bundesliga mit einem Spiel zweier attraktiver Aufsteiger eröffnet: Der Hamburger SV empfängt am Samstag, 19. August 2023, das Team von Borussia Mönchengladbach. Am Auftaktwochenende kommt es zudem zum interessanten Duell zweier Erstliga-Absteiger: Der SV Meppen trifft im heimischen Stadion auf den 1. FFC Turbine Potsdam. Mit Spannung wird zudem das Ligadebüt des neuen Trainerinnenduos der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt, Fritzy Kromp und Julia Simic erwartet, die mit ihrem Team auswärts beim Titelanwärter FSV Gütersloh antreten.

Die Regelspieltage der 2. Frauen-Bundesliga sind sonntags um 11 und 14 Uhr. Eine Besonderheit beinhaltet der 1. Spieltag am 19. und 20. August 2023: Aufgrund des Finalwochenendes der FIFA Frauen-WM besteht die Möglichkeit, Spiele auch am Samstag auszutragen. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 17. Dezember 2023 angesetzt. Weiter geht es im neuen Jahr am 18. Februar 2024. Beendet wird die Saison mit dem letzten Spieltag am 26. Mai 2024.

Der finale Spielplan mit den Anstoßzeiten wird voraussichtlich Ende Juli veröffentlicht.

[as]