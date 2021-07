2. Frauen-Bundesliga: Starterfeld komplett

Rund sechs Wochen vor Saisonbeginn der 2. Frauen-Bundesliga steht das offizielle Teilnehmerfeld der Spielzeit 2021/2022 fest. Der DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball hat den Vereinen TSG 1899 Hoffenheim II, SV Henstedt-Ulzburg und dem SV 07 Elversberg die Zulassung für die kommende Saison erteilt.

Bereits nach den ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren am 16. Juni hatten die übrigen elf der insgesamt 14 Klubs festgestanden. Zum ersten Mal werden der SV 07 Elversberg und der 1. FC Nürnberg Partien in der 2. Frauen-Bundesliga bestreiten. Der SV Göttelborn, der die Aufstiegsspiele gegen die Sportfreunde Siegen gewonnen hat, nimmt in der Saison 2021/2022 als SV 07 Elversberg an der 2. Frauen-Bundesliga teil. Mit Saisonbeginn 2021/2022 wurde das Antragsrecht vom SV Göttelborn auf den SV Elversberg übertragen. Schon seit Mitte Mai steht der 1. FC Nürnberg als direkter Aufsteiger fest: Nachdem die Saison 2020/2021 in der Regionalliga Süd Corona-bedingt abgebrochen werden musste, wurde der Meister dort nach der Quotientenregelung ermittelt. Nach vier Siegen aus vier Spielen kam der "Club" auf einen optimalen Quotienten von 3,00.

Das Teilnehmerfeld der 2. Frauen-Bundesliga

MSV Duisburg

SV Meppen

BV Borussia Bocholt

FSV Gütersloh

RB Leipzig

VfL Wolfsburg II

SG Andernach

Eintracht Frankfurt II

FC Ingolstadt

FC Bayern München II

1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball

TSG 1899 Hoffenheim II

SV Henstedt-Ulzburg

SV 07 Elversberg

