1860-Spiel gegen Essen abgesagt - Haching neu angesetzt

Die Spielleitung des DFB hat die für Samstag angesetzte Partie zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen in der 3. Liga abgesagt. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Schreiben der Stadt München an den DFB am Dienstagabend, wonach das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße bis Anfang nächster Woche aus Sicherheitsgründen gesperrt sei.

Am heutigen Mittwoch wurde aus Gründen der Sorgfaltspflicht unter Beteiligung des DFB-Stadionbeauftragten eine weitere Begehung im Stadion vorgenommen. Hierbei bestätigte sich, dass die Sicherheit speziell bei der Zuwegung und im Zuschauerbereich des Stadions derzeit nicht gewährleistet werden kann. Unter anderem besteht wegen des Schnees die Gefahr von Dachlawinen.

Die Witterungsbedingungen in München bleiben nach dem extremen Schneefall vom Wochenende und anhaltendem Frost schwierig. In der Nacht herrschen örtlich aktuell bis zu zweistellige Minusgrade. Die Wetterprognose verspricht für den weiteren Verlauf der Woche keine nennenswerte Besserung. Der DFB war daher zu einer rechtzeitigen Absage veranlasst – auch im Sinne der Planungssicherheit für alle Beteiligten, vor allem der Auswärtsfans aus Essen. Ein neuer Termin für die Begegnung des 18. Spieltags steht noch nicht fest.

Haching gegen Halle am 7. Februar

Neu angesetzt ist dagegen das Spiel der SpVgg Unterhaching gegen den Halleschen FC. Die Partie des 17. Spieltags war am vergangenen Freitag wegen der Schneemassen in München und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen. Nachgeholt wird das Spiel am Mittwoch, 7. Februar. Anpfiff ist um 19 Uhr. MagentaSport überträgt exklusiv live.

[jb]