17.000 Euro Geldstrafe für Borussia Mönchengladbach

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.000 Euro belegt.

In der 46. Spielminute des Bundesligaspiels bei der SpVgg Greuther Fürth am 9. April 2022 brannten Zuschauer von Borussia Mönchengladbach mindestens 15 pyrotechnische Gegenstände ab. Zudem wurden die sich aufwärmenden Fürther Spieler in der 54. Minute mit einem Plastikbecher und einer Plastikflasche beworfen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.