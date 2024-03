17. Spieltag: Frauen-Bundesliga live im TV und im Stream

Der 17. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht vor der Tür. Alle Augen richten sich auf das Spitzenspiel in Wolfsburg. Der zweitplatzierte VfL empfängt am Samstag (ab 17.45 Uhr) den FC Bayern München. Im Heimspiel in der Volkswagen Arena werden die Wölfinnen versuchen, den aktuellen Rückstand von vier Punkten zu verkürzen und das Rennen um die Meisterschaft noch einmal heiß zu machen. Die Partie wird in der ARD sowie auf MagentaSport und DAZN zu sehen sein. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden.

Bereits am Freitag (ab 18.30 Uhr) eröffnet das badische Derby den Spieltag, der SC Freiburg hat die TSG Hoffenheim zu Gast. Am Samstag (ab 14 Uhr) empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Nürnberg. Ein weiteres Abstiegsduell folgt am Sonntag (ab 14 Uhr), wenn RB Leipzig auf den MSV Duisburg trifft. Am Abend (ab 18.30 Uhr) spielt die SGS Essen gegen Bayer 04 Leverkusen. Zum Abschluss des Spieltags stehen sich am Montagabend (ab 19.30 Uhr) Eintracht Frankfurt und Werder Bremen gegenüber. Alle Spiele sind weiterhin live auf MagentaSport und DAZN zu sehen, das Montagsspiel zusätzlich auf Sport1.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga seit der Saison 2023/2024 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (ab 19.30 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird. MagentaSport überträgt auch in der laufenden Spielzeit alle 132 Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 17. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – 1. FC Nürnberg

Samstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – FC Bayern München

Sonntag (ab 14.00 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – MSV Duisburg

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – Bayer 04 Leverkusen

Montag (ab 19.30 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen

