17 Jahre Präsident: Zum 100. Geburtstag von Hermann Neuberger

Sänger hätte Dr. h. c. Hermann Neuberger werden können. Oder Theaterregisseur. Die Neigung dazu verspürte er. Oder Journalist. Die Befähigung hatte er, nachgewiesen in jungen Jahren, als er aus dem Krieg zurückkam und für zwei Sportzeitungen gleichzeitig arbeitete. Oder vielleicht sogar Politiker. Nicht umsonst nannten sie ihn den heimlichen Ministerpräsidenten des Saarlands, weil er zeitweise gleichzeitig Direktor des Saar-Totos, Präsident des Landessportbundes und des Fußballverbands des kleinsten Bundeslandes in der alten BRD war.

"Ich wusste gar nicht, dass man in fünf Lebensjahrzehnten so viel erreichen kann", staunte der saarländische Ministerpräsident Franz-Josef Röder in seiner Rede zu Neubergers 50. Geburtstag. Und im Grunde war er ja auch ein Politiker auf dem Spielfeld, das er im Alter von 55 für sein restliches Leben wählte: ehrenamtlicher DFB-Präsident. Darin ging Hermann Neuberger, der heute vor 100 Jahren zur Welt kam, regelrecht auf.

17 Jahre währte seine Amtszeit (25. Oktober 1975 bis 17. September 1992), länger als jede andere Präsidentschaft beim anno 1900 gegründeten DFB nach dem Krieg, und wohl keiner hat sich stärker mit dem Amt identifiziert als Neuberger. Denn eine Steigerung war kaum möglich. Albert "Ali" Wagner (87), sein Nachfolger im Saarländischen Fußballverband, sagt im Gespräch mit dem DFB-Journal: "DFB-Präsident - das war sein Leben. Er hing mit allen Fasern seines Daseins an diesem Posten."

Organisationstalent und Innovator

Neuberger war ein Workaholic, als es das Wort noch gar nicht gab. In den Schwarzwald-Urlaub ließ er sich Akten nachschicken, in der 1993 nach ihm benannten Frankfurter DFB-Zentrale in der Otto-Fleck-Schneise hatte der Saarbrücker ein Appartement, für den Fall, dass eine Sitzung mal wieder länger dauerte und die nächste schon anstand. In keine dieser Sitzungen, so heißt es, ging er je unvorbereitet. Er wollte alles wissen und wusste auch alles, was im deutschen Fußball geschah. Und nicht nur dort. Seit 1969 DFB-Vizepräsident, hatte er die Aufgabe, die WM 1974 im eigenen Land als OK-Chef zu organisieren. Sie war sportlich, wirtschaftlich und imagemäßig ein großer Erfolg.

Der neue FIFA-Präsident Joao Havelange aus Brasilien war dermaßen beeindruckt, dass er gestand: "In die FIFA gewählt, war mein erster Gedanke, mit Neuberger zusammenzuarbeiten." Der fühlte sich geschmeichelt und schlug ein. So kam es, dass Neuberger als Vizepräsident auch OK-Chef der nächsten vier WM-Endrunden wurde, denn "Hermann the German", da gab es keine Zweifel in der Fußballwelt, konnte das. Havelange wird in der 1993 im Jahr nach Neubergers Tod vom DFB herausgegebenen Biographie so zitiert: "Wenn sich die Fußball-Weltmeisterschaften zum größten Sport-Spektakel unserer Zeit entwickelt haben, ist dies nicht zuletzt auch sein Verdienst."



Nicht sein einziger, wahrlich nicht. Kaum im Amt, begann Neuberger die Verwaltung des DFB umzustrukturieren und sie auf breitere Füße zu stellen. Direktorenposten wurden gebildet, um den mit der zunehmenden Bedeutung des Fußballs sich ergebenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Es brauchte Juristen, Steuerexperten und Verwaltungsfachleute. Auch äußerlich wuchs der DFB, auf Neuberger ging der Ausbau der Verbandszentrale zurück.

"In der Wiedervereinigung hatte keiner Zeit"

Was noch? Die organisatorisch anspruchsvolle Wiedervereinigung der beiden deutschen Fußballverbände 1990, die auch für ihn schneller als erwartet kam, verdient natürlich an hervorragender Stelle Erwähnung. Der damalige DFV-Präsident Hans-Georg Moldenhauer erinnert sich: "Ich wollte gleich, er noch zwei Jahre warten, aber in der Wiedervereinigung hatte keiner Zeit." Neuberger hatte sich auf Kanzler Helmut Kohl verlassen, der ihm versicherte, dass es ein geeintes Deutschland nicht vor Ende 1991 geben werde. Nun ja. Es kam dann doch ein Jahr früher, und Moldenhauer und Neuberger reichten sich im November 1990 in Leipzig über einem Trabi-Dach symbolträchtig die Hände.

Danach setzten sie sich in den Westbürgern gänzlich fremden Wagentypen "und Neuberger und Egidius Braun bekamen die Tür nicht zu.", weiß Moldenhauer noch amüsiert zu berichten. Man musste sich eben noch aneinander gewöhnen, in vielerlei Hinsicht. Aber es fiel den beiden Präsidenten leicht, sie mochten aneinander nach einem zehnstündigen Kennenlernen in einem Hotel auf Malta und "der geschichtliche Moment hat uns verbunden". Moldenhauer rechnet Neuberger hoch an, dass er sich bei der UEFA und der FIFA dafür einsetzte, dass die international pfeifenden DDR-Schiedsrichter ihre Lizenzen behielten und vier DDR-Klubs auch nach dem formalen Ende des Staats 1991/1992 noch im Europapokal spielen durften. Warum auch nicht?

Neuberger kümmerte sich um die großen und die kleinen Dinge, auch bei der A-Nationalmannschaft, der seine große Liebe gehörte. Bis ins Detail. Ali Wagner stand daneben, als der junge Teamchef Franz Beckenbauer 1984 in Neubergers Saarbrücker Büro anrief und vom Chef die Order empfing, er möge seinen Spielern gefälligst den Text der Nationalhymne aushändigen, damit sie endlich mitsingen könnten. So geschah es, und sie sangen. Wäre das auch geklärt.

"Im Ausland anerkannter und angesehener, als in Deutschland"

Hermann Neuberger trennte nicht zwischen Stars und Amateuren, er fühlte sich für alle verantwortlich. Dazu weiß Ex-Bundestrainer Berti Vogts eine Geschichte zu erzählen. Er war noch als Assistent Franz Beckenbauers beauftragt worden, vor der WM 1990 ein Quartier bei Mailand zu suchen und fand ein geeignetes Hotel. Dumm nur, dass die FIFA es schon für ihre Schiedsrichter gebucht hatte. Vogts hatte den Hotelier schon so weit, zu glauben, dass es für sein Ansehen doch viel besser wäre, die deutsche Mannschaft zu beherbergen als ein paar unbekannte Schiedsrichter, nun brauchte er nur noch das Okay von Neuberger. Der würde mit seinen Verbindungen das Problem sicher lösen. Vogts: "Da fuhr der mich am Telefon an und sagte: 'Die Schiedsrichter sind das Wichtigste überhaupt im Fußball. Die bleiben. Suchen Sie was anderes.'"

So kamen die Deutschen zum berühmten Castello di Casiglia, das einem Bruder des Hoteliers gehörte. Da fehlte allerdings ein Swimmingpool, aber den ließ Neuberger auf Drängen Beckenbauers kurzerhand bauen. "So war Hermann Neuberger", sagt Vogts voller Dankbarkeit für "den besten Präsidenten, den ich je hatte und den man sich nur vorstellen kann."

Zu seinen Verdiensten zählt auch, dass Berlin das DFB-Pokalfinale bekam - als Entschädigung für entgangene Spiele bei der EM 1988 - oder dass die Trainerausbildung an der Kölner Sporthochschule gegen anfängliche Widerstände der Kultusministerien allein DFB-Sache wurde. Er vergrößerte den Trainerstab des DFB für dessen Auswahlmannschaften, und er gilt als Vater der 2. Liga, die noch in seiner Zeit als Vizepräsident 1974 gegründet wurde. Die Liste muss unvollständig bleiben, man wird immer etwas vergessen bei der Würdigung einer so langen Amtszeit. Neuberger selbst fühlte sich nicht immer genug gewürdigt und klagte einmal: "Ich bin im Ausland anerkannter und angesehener, als in Deutschland."