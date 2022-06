16.530 Euro Strafe für Waldhof Mannheim

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit drei Geldstrafen in Gesamthöhe von 16.530 Euro belegt.

In der 88. Minute des Drittligaspiels gegen Eintracht Braunschweig am 6. März 2022 wurde im Mannheimer Zuschauerblock ein Knallkörper gezündet. Des Weiteren bewarfen Mannheimer Zuschauer nach Abpfiff des Drittligaspiels gegen 1860 München am 20. März 2022 den Münchner Spieler Stephan Salger und einen Reporter während eines Interviews über einen längeren Zeitraum hinweg gezielt mit Münzen.

Darüber hinaus zündeten Mannheimer Zuschauer kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit des Drittligaspiels beim 1. FC Saarbrücken am 9. April 2022 mindestens sechs Rauchtöpfe, sechs Blinker und sechs Böller und schossen zwei Leuchtraketen ab. Dadurch verzögerte sich der Wiederanpfiff um vier Minuten. In der 68. Spielminute brannten Mannheimer Zuschauer zudem vier Bengalische Fackeln, vier Blinker und mindestens drei Rauchtöpfe ab.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]