16 von 24 EM-Teilnehmern stehen fest

16 von 24 Teilnehmern der EURO 2020 stehen fest. Österreich, Kroatien und die Niederlande haben am Samstagabend ebenso wie Deutschland nach dem vorletzten Spieltag der Qualifikation ihre Tickets für die paneuropäische EM-Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 gelöst.

Zuvor hatten sich bereits Belgien, Italien, Russland, Polen, die Ukraine, Spanien, England, Tschechien, Frankreich, Finnland, Schweden und die Türkei qualifiziert.

An der ersten paneuropäischen EM in zwölf Städten Europas nehmen jeweils die beiden Gruppenersten (20 Teams) sowie die vier Gewinner der Play-offs der Nations League teil, die erst im März 2020 ausgetragen werden. Deshalb könnte nach der EM-Auslosung am 30. November in Bukarest, wo vier Endrunden-Teilnehmer noch gar nicht feststehen, eine weitere Auslosung am 1. April 2020 nötig sein.