16. Runde: Hier sind die Spiele live im TV und Stream zu sehen

Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf: Der 16. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet am Freitag (ab 19.15 Uhr) mit dem Duell um den Klassenverbleib zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Eurosport und MagentaSport sind live auf Sendung. Eintrittskarten für die Partie auf Platz 11 können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden.

Am Samstag kommt es zum Highlightspiel an der Spitze: Der Tabellenzweite FC Bayern München empfängt Spitzenreiter VfL Wolfsburg zum Topduell. Die ARD und MagentaSport zeigen die Partie ab 17.55 Uhr live. Am Sonntag treffen die Tabellennachbarn Leverkusen und Freiburg aufeinander, die TSG Hoffenheim empfängt die SGS Essen (beide ab 13 Uhr). Um 16 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Duisburg und Frankfurt, Schlusslicht Potsdam trifft auf die Neuntplatzierten aus Meppen. Alle Partien gibt's live auf MagentaSport.

Grundsätzlich werden die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in der Saison 2022/2023 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Am Freitag und Samstag findet jeweils eine Partie statt, die restlichen vier Begegnungen eines Spieltages steigen immer sonntags - zwei um 13 und zwei um 16 Uhr. MagentaSport wird auch in der neuen Spielzeit alle 132 Spiele live übertragen. Zudem zeigt Eurosport immer freitags (ab 19.15 Uhr) ein Spiel live, die ARD in der Regel mit ihren Dritten Programmen immer samstags eine Partie, entweder um 13 Uhr im Livestream oder um 14 Uhr live im TV. Die Sonntagsspiele sind alle auf MagentaSport zu sehen.

Der 16. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Freitag (ab 19.15 Uhr, live auf MagentaSport und Eurosport)

SV Werder Bremen – 1. FC Köln

Samstag (ab 17.55 Uhr, live in der ARD und auf MagentaSport)

FC Bayern München – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport)

TSG Hoffenheim – SGS Essen

Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport)

MSV Duisburg – Eintracht Frankfurt

Turbine Potsdam – SV Meppen

[ag]