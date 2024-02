Eugen Polanski: "Hatten in der Gruppe eine angenehme und coole Arbeitsatmosphäre"

16 neue Pro Lizenz-Inhaber geehrt

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Montagabend in Frankfurt am Main die 16 erfolgreichen Absolventen der 69. Pro Lizenz geehrt. Die Feierlichkeit bildete den Abschluss des höchsten Trainerlehrgangs im deutschen Fußball, der im Januar des vergangenen Jahres gestartet war, zwölf Monate andauerte und rund 700 Lerneinheiten beinhaltete.

Unter den neuen Pro Lizenz-Inhabern befinden sich bekannte Personen des deutschen Fußballs wie Tommy Stroot, Trainer der Frauen des VfL Wolfsburg, und Eugen Polanski, der in der Bundesliga 254-mal auf dem Platz stand und derzeit die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach coacht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, überreichten gemeinsam mit Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski den Teilnehmern ihre Urkunden für die bestandene Prüfung. Die ursprünglich für den 17.01. geplante Abschlussfeier musste aufgrund der damaligen schlechten Witterung abgesagt werden.

Daniel Niedzkowski führte erneut durch die Pro Lizenz und bilanziert: "Es ist immer unglaublich spannend und bereichernd, eine Gruppe von Trainern über ein Jahr lang in ihrer Entwicklung zu begleiten. Neben den individuellen Qualitäten spielt dabei auch immer die Dynamik der Gruppe eine entscheidende Rolle. Beides war aus unserer Sicht in diesem Lehrgang herausragend. Als Ausbildungsteam werden wir sehr gespannt verfolgen, welche nächsten Schritte die diesjährigen Kandidaten zukünftig machen werden. Dafür wünschen wir jedem Einzelnen alles erdenklich Gute und gratulieren noch einmal ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung."

Der Pro Lizenz-Lehrgang als reformierter Nachfolger der ehemaligen Fußball-Lehrer-Ausbildung fand zum zweiten Mal am DFB-Campus in Kombination mit virtuellen Modulen statt. Den Teilnehmern standen moderne Trainingsplätze und vielseitige Räumlichkeiten zur Verfügung. Das erneuerte, im Jahr 2022 erprobte DFB-Qualifizierungsverfahren von Profitrainer*innen führt unter anderem wegen der reduzierten Teilnehmerzahl zu einem verbesserten Ausbilder-Teilnehmer-Verhältnis.

Auslandshospitation in der Türkei

Die Schwerpunkte der Ausbildung orientierten sich am Trainerentwicklungsmodell der DFB-Akademie. Zahlreiche Besuche bei Profivereinen (VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg und FC St. Pauli) sowie eine Auslandsreise zum Türkischen Fußballverband und Galatasaray Istanbul förderten sowohl die fachliche Ausbildung als auch den Aufbau eines Netzwerks. Ein Highlight stellte das gemeinsame Modul mit dem Österreichischen Fußball-Bund und Schweizerischen Fußballverband dar, in dem beispielweise Ralf Rangnick und Hansi Flick als Gastreferenten unterrichteten. Darüber hinaus waren namhafte Trainerpersönlichkeiten wie Martina Voss-Tecklenburg, Oliver Glasner, Stefan Reuter, Fabian Hürzeler, Andreas Bornemann, Urs Fischer und Roger Schmitt in Talkrunden als Experten und Expertinnen zu Gast.

"Es war ein spannendes und kurzweiliges Jahr, das nun seinen Abschluss fand. Die Eindrücke, Impulse und Perspektiven, die wir als Teilnehmer über das Jahr erhalten haben, waren vielfältig und extrem wertvoll. Diese helfen jedem Einzelnen von uns, auf die unterschiedlichsten Herausforderungen im Profifußball individuelle, authentische und vor allem richtige Lösungen zu finden", sagt Teilnehmer Tommy Stroot.

Die 16 Absolventen des 69. Pro Lizenz-Lehrgangs im Überblick: Fabian Adelmann, Timm Fahrion, Dario Fossi, Christian Gmünder, Leonhard Haas, Miroslav Jagatic, Oliver Kirch, Matthias Mincu, Eugen Polanski, Stefan Reisinger, Jonas Scheuermann, Julian Schuster, Olufemi Smith, Tommy Stroot, Moritz Volz, Willi Weiße.

[dfb]