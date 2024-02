15.000 Euro Geldstrafe für den VfB Stuttgart

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines verspäteten Antretens zu einem Spiel der Lizenzligen mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt.

Die Mannschaft des VfB Stuttgart trat anlässlich des Bundesligaspiels gegen Bayer 04 Leverkusen am 10. Dezember 2023 verspätet zur Ausrüstungskontrolle an. In Folge dessen konnte die Begegnung erst mit einer Verzögerung von etwa eineinhalb Minuten angepfiffen werden.

[dfb]