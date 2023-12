1500 Euro Geldstrafe für Eintracht Braunschweig

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Eintracht Braunschweig im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt.

In der Nachspielzeit des Zweitligaspiels gegen den 1. FC Nürnberg am 23. September 2023 warfen Braunschweiger Zuschauer mindestens drei Becher in den Innenraum.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.