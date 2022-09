1500 Euro Geldstrafe für den SV Meppen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten SV Meppen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt.

In der 54. und in der 73. Minute des Drittligaspiels beim VfB Oldenburg am 23. Juli 2022 schossen Meppener Zuschauer jeweils eine Signalrakete ab.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.