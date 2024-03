1500 Euro Geldstrafe für Arminia Bielefeld

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2024 nachzuweisen wäre.

In der Nachspielzeit des Drittligaspiels gegen Dynamo Dresden am 20. Dezember 2023 wurde der Dresdener Trainer Markus Anfang von einem aus dem Bielefelder Zuschauerbereich geworfenen Becher am Rücken getroffen.

[dfb]