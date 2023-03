15. Runde: Hier sind die Spiele live im TV und Stream zu sehen

Tabellenführer VfL Wolfsburg eröffnet mit einem Heimspiel gegen den 1. FFC Turbine Potsdam am Freitag den 15. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Ab 19.15 Uhr übertragen Eurosport und MagentaSport live. Eintrittskarten können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden.

Im Samstagsspiel (ab 13 Uhr) gastiert Verfolger FC Bayern München beim 1. FC Köln. Sportschau.de streamt die Partie, wie üblich ist auch MagentaSport live auf Sendung. Im Abstiegskampf duellieren sich am Sonntag (ab 13 Uhr) der MSV Duisburg und der SV Werder Bremen, zeitgleich trifft Eintracht Frankfurt auf die SGS Essen. Am Sonntag (ab 16 Uhr) lauten die Paarungen dann SV Meppen gegen Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Alle Partien gibt's live auf MagentaSport.

Grundsätzlich werden die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in der Saison 2022/2023 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Am Freitag und Samstag findet jeweils eine Partie statt, die restlichen vier Begegnungen eines Spieltages steigen immer sonntags - zwei um 13 und zwei um 16 Uhr. MagentaSport wird auch in der neuen Spielzeit alle 132 Spiele live übertragen. Zudem zeigt Eurosport immer freitags (ab 19.15 Uhr) ein Spiel live, die ARD in der Regel mit ihren Dritten Programmen immer samstags eine Partie, entweder um 13 Uhr im Livestream oder um 14 Uhr live im TV. Die Sonntagsspiele sind alle auf MagentaSport zu sehen.

Der 15. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Freitag (ab 19.15 Uhr, live auf MagentaSport und Eurosport)

VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam

Samstag (ab 13 Uhr, live auf sportschau.de und aufMagentaSport)

1. FC Köln - FC Bayern München

Sonntag (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport)

Eintracht Frankfurt – SGS Essen

MSV Duisburg – SV Werder Bremen

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport)

SV Meppen – Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg – TSG Hoffenheim

[ag]