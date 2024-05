1:3 gegen Leverkusen: Duisburg bleibt weiter sieglos

Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander hat Bayer 04 Leverkusen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga wieder die volle Punktzahl eingefahren. Das Team von Trainer Robert de Pauw behielt am 21. und vorletzten Spieltag beim bereits als Absteiger feststehenden MSV Duisburg 3:1 (2:0) die Oberhand.

U 19-Nationalspielerin Loreen Bender (20.) und Nikola Karczewska (34.) leiteten den insgesamt achten Erfolg der Leverkusenerinnen ein. Zwar konnte Kara Bathmann (71.) für den MSV Duisburg zwischenzeitlich verkürzen. Die eingewechselte Synne Skinnes Hansen (76.) stellte aber schnell den alten Abstand wieder her. Für die weiterhin sieglosen Duisburgerinnen war es bereits die siebte Niederlage nacheinander.

De Pauw: "Beste Bilanz der Klubgeschichte drin"

"Der Sieg war sehr wichtig, um Platz sechs zu festigen", sagte Leverkusens Trainer Robert de Pauw. "Die Leistung war in Ordnung. Manchmal waren wir zu ungenau und haben viele unserer Chancen vergeben. Dafür haben wir defensiv kaum etwas zugelassen. Jetzt müssen wir alles geben, um mit einem Dreier zum Saisonabschluss gegen den SV Werder Bremen vielleicht noch den fünften Platz zu erreichen. Das muss unser Anspruch sein. Wir können mit drei Punkten unsere beste Bilanz der Klubgeschichte erreichen. Wenn dann noch Platz fünf klappt, wäre das super. Wir sind froh, dass es im letzten Spiel noch um etwas geht.

MSV-Trainer Thomas Gerstner erklärte: "Leverkusen ist der verdiente Sieger, man hat wieder die Qualität in der Mannschaft gesehen. Aber man kann unseren Mädels wieder keinen Vorwurf machen."

Jeweils drei Wechsel auf beiden Seiten

In seinem vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel gab es beim MSV Duisburg im Vergleich zum zurückliegenden 2:4 beim SV Werder Bremen drei Veränderungen. MSV-Trainer Thomas Gerstner bot neben Kapitänin Vanessa Fürst auch Sarah Freutel und Lisa Josten von Beginn an auf. Dafür blieben Kara Bathmann, Jelena Prvulovic und Ingibjörg Sigurdardottir auf der Bank.

Robert de Pauw, Trainer bei Bayer 04 Leverkusen, veränderte sein Team gegenüber dem 1:2 gegen den FC Bayern München ebenfalls auf drei Positionen. Sylwia Matysik, Julie Jorde und Estrella Merino Gonzalez gehörten diesmal nicht zur Startelf. Neu im Team waren dafür Paulina Bartz, Nikola Karczewska und Caroline Siems.

U 19-Nationalspielerin Bender leitet ein

Der MSV Duisburg begann die Partie mutig. Nach einer Flanke von Kapitänin Yvonne Zielinski köpfte Taryn Ries am Tor vorbei. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen allerdings die Leverkusenerinnen die Initiative. Loreen Bender war auf der rechten Seite nicht zu halten, die deutsche U 19-Nationalspielerin schoss aber an den Außenpfosten. Wenige Minuten später spielte Elisa Senß einen weiten Pass genau in den Lauf von Loreen Bender, die zum 0:1 (20.) ins kurze Eck traf.

Noch im ersten Durchgang bauten die Leverkusenerinnen ihren Vorsprung aus. Karolina Lea Vilhjalmsdottir hatte im Zentrum zu viel Platz und bediente Nikola Karczewska (34.). Alleine vor MSV-Torhüterin Ena Mahmutovic vollendete die polnische Nationalspielerin zum 2:0. Der MSV Duisburg kam nach der Anfangsphase nur noch selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Da Leverkusens Verteidigerin Lilla Turanyi das Duell mit Lisa Josten für sich entscheiden konnte, ging es mit dem Zwei-Tore-Abstand in die Pause.

Hess und Skinnes Hansen ans Aluminium

Auch in der zweiten Halbzeit gehörte dem MSV Duisburg die erste Torannäherung. Yvonne Zielinski traf den Ball aus elf Metern aber nicht richtig, so dass Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl zur Stelle war. Auf der anderen Seite verhinderte Ena Mahmutovic sowohl gegen Paulina Bartz als auch nach einem Konter gegen Vilhjalmsdottir den dritten Gegentreffer. Einen Schuss von Janou Levels lenkte die 20-Jährige um den Pfosten.

Stattdessen konnten die Duisburgerinnen verkürzen. Einen Eckball bekam die Defensive von Bayer 04 Leverkusen nicht entscheidend geklärt. Taryn Ries bewies Übersicht und legte noch einmal für die eingewechselte Kara Bathmann (71.) quer, die ihr erstes Bundesliga-Tor markieren konnte.

Bayer 04 sorgte allerdings schnell wieder für den alten Abstand: Eine Flanke von Caroline Siems legte die eingewechselte Estrella Merino Gonzalez der Kopf ins Zentrum zurück, wo die ebenfalls ins Spiel gekommene Synne Skinnes Hansen (76.) zur Stelle war. Sowohl Duisburgs Alexandria Hess als auch Leverkusens Skinnes Hansen trafen in der Schlussphase jeweils die Latte. Weitere Tore fielen aber nicht mehr.

