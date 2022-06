12.000 Euro und 300 Euro Geldstrafen für BFC Dynamo

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Regionalligisten BFC Dynamo in zwei Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit Geldstrafen in Höhe von 12.000 Euro und 300 Euro belegt.

Vor Anpfiff des Aufstiegsspiel gegen den VfB Oldenburg am 28. Mai 2022 in Berlin wurde im Berliner Fanblock ein Rauchtopf gezündet. Im Rahmen des Rückspiels am 4. Juni in Oldenburg brannten im Berliner Zuschauerbereich mehrmals pyrotechnische Gegenstände. Insgesamt wurden zehn Rauchtöpfe, vier Leuchtspurmunitionen und elf Bengalische Fackeln gezündet. Darüber hinaus wurden zwei Leuchtspurmunitionen, zwei Blinker, eine Bengalische Fackel, sowie drei Böller in den Innenraum geworfen. Insgesamt wurde das Spiel aufgrund der Vorfälle für drei Minuten unterbrochen.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]