12:0! Meister Köln stellt Staffelrekord auf

Mit dem 12:0-Kantersieg beim Liganeuling SV Lippstadt 08 stellte der aktuelle Deutsche Meister 1. FC Köln einen neuen Rekord für die West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga auf. Das Team von Trainer Markus Daun ist damit gerüstet für das Topspiel gegen Borussia Dortmund. Bayern Münchens Trainer Miroslav Klose findet derweil deutliche Worte nach der Niederlage im Nachbarschaftsduell mit Unterhaching. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

1. FC Köln: Tabellenführer und Titelverteidiger 1. FC Köln fuhr mit dem 12:0 (3:0) beim SV Lippstadt 08 den höchsten Sieg in der Geschichte der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga (seit 2007) ein. Den bisherigen Bestwert im Westen hielt Borussia Dortmund mit einem 12:1 gegen den Wuppertaler SV, aufgestellt in der Saison 2010/2011. Staffelübergreifend gewann nur Hertha BSC in der vergangenen Spielzeit beim SC Borgfeld noch deutlicher (13:0). Die Mannschaft von Kölns Trainer und Ex-Profi Markus Daun hat jetzt bereits 13 Punkte Vorsprung vor Platz drei (bei einer mehr ausgetragenen Partie). Bei nur sechs ausstehenden Spieltagen ist den Rheinländern die erneute Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft damit kaum noch zu nehmen. "Die Jungs zeigen einen unfassbar großen Willen und gehen jede Woche an ihre Grenzen, weil sie etwas erreichen wollen", lobt Daun. Am Samstag (ab 11 Uhr) empfangen die Kölner den Tabellenzweiten und Vizemeister Borussia Dortmund zum Spitzenspiel.

Borussia Dortmund: Mit einem 2:0 gegen den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach hat sich die U 17 von Borussia Dortmund in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga eine glänzende Ausgangssituation für den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verschafft. Der Vorsprung auf die drittplatzierten Gladbacher ist auf elf Punkte angewachsen, die "Fohlen" haben allerdings noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. "Es war keine Glanzleistung, unter dem Strich jedoch ein verdienter Sieg", meinte BVB-Trainer Sebastian Geppert. Beim 36 Jahre alten Fußball-Lehrer ist die Vorfreude auf das Topspiel am Samstag (ab 11 Uhr) bei Ligaprimus 1. FC Köln groß. "Wir wollen dort gewinnen und Erster werden", so Geppert. Das Hinspiel endete 2:2.

FC Bayern München: Weltmeister und DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose, der in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga den FC Bayern München betreut, fand nach dem 1:2 im Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Unterhaching deutliche Worte. "Als wir aufgewacht sind und begonnen haben, miteinander Fußball zu spielen, war es leider schon zu spät", so der langjährige Nationalstürmer. "Die Mannschaft hat leider alles vermissen lassen, was ich erwarte, und den Gegner damit stark gemacht." Außerdem musste Klose schon früh verletzungsbedingt wechseln. Für den gerade erst wieder in die Startelf gerückten Offensivspieler Frans Krätzig war die Partie bereits nach 18 Minuten beendet. Am Samstag (ab 11 Uhr) gastiert der Tabellenzweite aus München beim Karlsruher SC.

VfB Stuttgart: Großen Anteil am 5:2 des VfB Stuttgart in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth hatte Thomas Kastanaras. Der fünfmalige griechische U 17-Nationalspieler erzielte drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Damit steht der Angreifer jetzt bei zwölf Saisontreffern und führt damit gemeinsam mit Nick Breitenbücher (TSG Hoffenheim) und Marlon Roos Trujillo (1. FSV Mainz 05) die Torjägerliste in der Staffel Süd/Südwest an. "Mit dem Ergebnis gegen Fürth können wir sehr zufrieden sein. Auch in der Höhe geht der Sieg in Ordnung", so VfB-Trainer Murat Isik. "Wir haben gut nach vorne gespielt und sehenswerte Tore erzielt. Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir nach dem 4:1 einige gegnerische Torchancen zugelassen und dann noch ein Gegentor kassiert haben." Für die viertplatzierten Schwaben steht am Samstag (ab 13 Uhr) das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an.

1. FC Union Berlin: Hermann Andreev, Trainer bei der U 17 des 1. FC Union Berlin in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren Bundesliga, muss am Sonntag (ab 12 Uhr) im Heimspiel gegen Hannover 96 auf Niklas Pretzsch verzichten. Der Torhüter hatte in der Partie bei Dynamo Dresden (2:0) wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen. Als Ersatztorhüter wurde Noah Fakhro für Feldspieler Niklas Kraus eingewechselt. Trotz der Unterzahl brachten die "Eisernen" den ersten Zu-Null-Sieg seit dem 2:0 beim Halleschen FC Ende November über die Bühne. "Kompliment an die Mannschaft, die Leistung war in beide Spielrichtungen sehr gut", lobte Andreev. "Im Laufe der Woche haben wir uns kontinuierlich gesteigert", so der Union-Trainer weiter. Auf den holprigen Auftakt mit dem 4:3 gegen den FC Carl Zeiss Jena folgten ein deutlicher 7:1-Erfolg im Verbandspokal beim SC Staaken und schließlich der Auswärtssieg in Dresden. Für den Endstand sorgte dabei Malick Sanogo. Für den erst 15 Jahre alten Sohn des früheren Bundesligastürmers Boubacar Sanogo (unter anderem Hamburger SV, SV Werder Bremen und TSG Hoffenheim) war es bereits der 15. Saisontreffer. Damit belegt er in der Torjägerliste der Nord/Nordost-Staffel hinter Tony Rölke (Hertha BSC/18 Treffer) den zweiten Platz.

Chemnitzer FC: Der Chemnitzer FC hat mit Marcus Jahn einen neuen Leiter für sein Leistungszentrum verpflichtet. Der 33-Jährige ist seit 2015 im Besitz der UEFA Pro Lizenz (Fußball-Lehrer) und war zuletzt für den Asiatischen Fußballverband tätig. Vorherige Stationen des studierten Diplom-Sportwissenschaftlers waren die U 19- und U 18-Nationalmannschaft von Ungarn sowie die Nachwuchsabteilungen des FSV Frankfurt, von Dynamo Dresden, des SSV Jahn Regensburg, von Rot-Weiß Erfurt und des FSV Zwickau. "Ich verstehe mich in meiner Funktion als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vor allem als Teamplayer", erklärt Jahn. "Ich will gemeinsam mit unseren engagierten Trainern eine gemeinsame Philosophie kreieren, die als Orientierung für die tägliche Arbeit dienen soll. Außerdem wollen wir eine intensive Verzahnung zwischen Profi- und Nachwuchsbereich nachhaltig sicherstellen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen alle Trainer und Spieler persönlich kennenzulernen."

[mspw]