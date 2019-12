1:2 gegen Norwegen im zweiten Turnierspiel

Die deutschen U 19-Junioren haben ihr zweites Spiel des UEFA-Vorbereitungsturniers in Nordirland 1:2 (1:1) gegen Norwegen verloren. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier 2:1 (0:0) gegen Portugal gewonnen. Zum Abschluss wartet am Montagabend (ab 20.30 Uhr) in Lurgan das Duell mit Gastgeber Nordirland.

"Es war ein intensives und ausgeglichenes Spiel, in das wir schnell hineingefunden haben", fasste Streichsbier zusammen. "Beide Teams hatten gute Chancen. Leider haben wir die Partie zum Schluss noch aus der Hand gegeben. So war es ein unglückliches Ende für uns. Aber solche Spiele haben für uns einen guten Lerneffekt."

Julian Albrecht von Hertha BSC sorgte im Shamrock Park in Portadown mit seinem Führungstreffer (6.) für einen Blitzstart des deutschen Nachwuchsteams. Doch Noah Jean Holm schlug für die Norweger (17.) fast ebenso schnell zurück. In der Nachspielzeit (90.+4) schnürte der norwegische Angreifer mit einem Kopfballtreffer nach einer Standardsituation einen Doppelpack zum Sieg der Skandinavier.

[dfb]