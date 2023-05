1:2 gegen die Schweiz: U 17-Juniorinnen scheiden aus

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben durch ein 1:2 (0:1) in einem umkämpften Duell mit der Schweiz das Halbfinale der EM in Estland verpasst. Ein Treffer von Estrella Merino Gonzalez (60.) reichte für die Mannschaft von Trainerin Sabine Loderer nicht zum nötigen Punktgewinn, um Gruppe A hinter Sieger Spanien als Zweiter abzuschließen.

Die Schweizerinnen starteten forsch, gewannen im Mittelfeld viele Bälle und hatten durch einen direkten Freistoß von Sydney Schertenleib (8.) auch den ersten guten Abschluss. Die DFB-Auswahl musste derweil verletzungsbedingt früh wechseln: Marina Scholz ersetzte nach 14 Minuten Melina Walheim.

Schweiz erarbeitet sich Führung

Die nächste Gelegenheit hatte wieder die Schweiz durch einen Flachschuss von Emma Egli (19.), der knapp am Pfosten vorbeirauschte. Das deutsche Team tat sich schwer mit einem geordneten Spielaufbau gegen aggressiv pressende Eidgenössinnen und erlaubte sich viele Ungenauigkeiten. Eine Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr brachte die Schweiz in Front, als die nachsetzende Iman Beney Thea Farwick im deutschen Tor überwinden konnte (37.).

Die zweite Halbzeit sah ein anderes Bild: Das deutsche Team erarbeitete sich von Beginn an ein Übergewicht und hatte durch Melina Krüger (48.) gleich die große Ausgleichschance. Nun gewann die DFB-Auswahl die Zweikämpfe im Mittelfeld und eroberte ein ums andere Mal Bälle. Mit der Stundenmarke fiel dann der Ausgleich, als Merino Gonzalez einen direkten Freistoß aus 25 Metern verwandelte.

Strittiger Elfmeter entscheidet

Jetzt ging es hin und her: Erst klärten Wallrabenstein und Farwick gemeinsam gegen Beney (61.), dann rettete Yasmine Ammar gegen Laila Portellas Flachschuss auf der Gegenseite (63.). Loderer wechselte doppelt: Delice Boboy ersetzte die eingewechselte Scholz, Merita Gashi die verletzte Lina Backhaus (66.).

Die Schweiz erhielt dann in der 71. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter, den Noemi Ivelj sicher verwandelte. Emanuela Pfister verpasste Minuten später eine scharfe Hereingabe nur knapp (75.). Das deutsche Team bäumte sich noch einmal auf, Boboy verpasste Merino Gonzalez' Flanke um Zentimeter (80.), köpfte dann freistehend übers Tor (84.). Die letzte Chance hatte Portella, die in der Nachspielzeit nach einer Ecke übers Tor köpfte (90.+2).

