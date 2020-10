11mm-Filmfestival: "Diego Maradona" als bester Fußballfilm ausgezeichnet

Der preisgekrönte Dokumentarfilm "Diego Maradona" des britischen Filmemachers Asif Kapadia ist um eine Auszeichnung reicher: Die Jury des 11mm-Fußball-Filmfestivals in Berlin, besetzt mit Katrin Müller-Hohenstein, Almuth Schult, Jonas Hummels, Aljoscha Pause und Svend Rybner, hat den Film, der im vergangenen Jahr in Cannes Premiere gefeiert hatte, mit dem Jurypreis ausgezeichnet. Mit der Preisverleihung endete am Montag die 17. Ausgabe des Festivals, das seit zehn Jahren durch die DFB-Kulturstiftung gefördert wird.

In "Diego Maradona" konzentriert sich Oscar-Preisträger Kapadia ("Amy") auf die spektakulären Jahre Maradonas beim SSC Neapel. Als zentraler Leistungsträger führte der Argentinier die Mannschaft sensationell zweimal zur italienischen Meisterschaft und zum UEFA-Cup-Sieg, bevor er schließlich als gescheiterter Superstar tief versunken im Drogen- und Camorra-Sumpf die Stadt fluchtartig verlassen musste.

"Ein genialer Kunstgriff"

Jury-Mitglied Aljoscha Pause schrieb in seiner Wertung: "'Diego Maradona' zeigt nun den DIEGO und den MARADONA. Allein dieser Ansatz ist für mich ein genialer Kunstgriff. Der Diego ist die Privatperson - der nahbare, sensible, geradezu unglaublich freundliche, ursprüngliche und eigentliche Mensch. Und Maradona, das ist die Kunstfigur, der Star, das Produkt, die Projektionsfläche, die letztlich entmenschlichte Ikone – die Mutation." Der deutsche Regisseur Aljoscha Pause hat sich selbst mehrfach beim Fußball als Sujet seiner Filme bedient, etwa bei "Tom meets Zizou" (2011) und "Trainer!" (2013). Für ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ist die Doku "ein absolutes Highlight für alle Fans von Diego Maradona".

Der Publikumspreis des 11mm Fußballfilmfestivals 2020 geht an den Film "Das Wunder von Taipeh" des Kölner Filmemachers John David Seidler. Auch der 11mm shortkicks Award 2020 geht in diesem Jahr an einen Film, der von Diego Maradona handelt. "Ijrain Maradona / Maradona's Legs", der Kurzfilm von Firas Khoury, überzeugte alle Juroren bei der shortkicks-Gala des viertägigen Festivals.

[dfb]