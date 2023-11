11:1! Kantersieg bei Saisonpremiere

Die neuformierten deutschen U 15-Juniorinnen haben ihr erstes gemeinsames Länderspiel eindrucksvoll für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainerin Bettina Wiegmann gewann die Partie in Sétubal gegen Portugal, den Gastgeber des UEFA-Entwicklungsturniers, mit 11:1 (5:1). Nach einem ausgeglichenen Beginn der Partie gingen die Portugiesinnen in der 9. Spielminute durch Fabiana Branco in Führung. Anschließend drehte der DFB-Nachwuchs jedoch auf und ging dank der Treffer von Lena Joy Martens (13., 29. und 44.) und Johanna Putzer (18. und 31.) mit einer 5:1-Führung in die Halbzeitpause.

Trotz sieben Wechseln in der Halbzeit knüpfte der DFB-Nachwuchs nach der Pause an die Leistung aus dem ersten Durchgang an: Neben Mikaela Kopacz (51., 57. und 75.) und Marie Kleemann (54. und 88.) trug sich Julia Gauermann (90.+2) in die Torschützinnenliste ein.

"Nach dem Rückstand sehr gut in die Partie bekommen"

"Wir sind nach dem nervösen Beginn und dem Rückstand sehr gut in die Partie bekommen. Wir haben viel umgesetzt, was wir im Training geübt haben und konnten uns viele Chancen herausspielen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie trotz vieler Wechsel nicht beirren lässt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung", sagte Wiegmann nach dem Spiel. "Mit so einem hohen Sieg habe ich nicht gerechnet, erst recht nicht nach dem Anfang."

Für die U 15-Juniorinnen geht es im UEFA-Entwicklungsturniers bereits am Montag (ab 16 Uhr MEZ) gegen Spanien weiter. Anschließend wartet Island im letzten Spiel des Turniers am Donnerstag (ab 12 Uhr MEZ) auf die DFB-Juniorinnen.