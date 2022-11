1:1 zum Auftakt gegen Tschechien

Die deutschen U 18-Junioren sind zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Israel gegen Tschechien nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Für die Halbzeitführung sorgte Ibrahim Maza von Hertha BSC in der 45. Minute. Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Tschechen etwas effektiver und kamen durch Matous Krulich (68.) zum Ausgleich. In der Folge war die Mannschaft von Christian Wörns zwar spielbestimmend, brachte den Ball aber nicht im Tor des Gegners unter und muss sich deshalb mit einem Remis zufrieden geben.

"Die Tschechen haben wenig für das Spiel getan, das ist für neue Spieler immer schwierig", sagte Wörns. "Auf Außen hab ich ab und zu das Eins-gegen-Eins vermisst. Es ist klar, dass bei den Spielern Druck auf dem Kessel ist, aber ich hätte mir ein wenig mehr Emotionen, Mut und Entschlossenheit gewünscht."

Am Sonntag (27. November, ab 10 Uhr) spielt Deutschland gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, bevor am Dienstag (29. November, ab 16 Uhr) zum Turnierabschluss das Spiel gegen Gastgeber Israel ansteht.

[dfb]