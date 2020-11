11. und 12. Spieltag zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die letzten beiden Spieltage des Jahres in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga angesetzt. Kurz vor Weihnachten dürfen sich die Fans auf vier Livespiele freuen - je zwei am 11. und 12. Spieltag.

Runde elf startet am 11. Dezember mit der Partie zwischen der SGS Essen und Turbine Potsdam. Anstoß ist wie freitags üblich um 19.15 Uhr, Eurosport und MagentaSport übertragen live aus dem Stadion Essen. Die fünf weiteren Begegnungen finden zeitgleich am 13. Dezember (ab 14 Uhr) statt. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem aktuellen Spitzenreiter FC Bayern München zeigt MagentaSport live.

Eine Woche vor Weihnachten geht die FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit dem 12. Spieltag in den Jahresendspurt. Am 18. Dezember (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) duellieren sich der SV Meppen und der MSV Duisburg. Am 20. Dezember (ab 14 Uhr) überträgt MagentaSport die Partie des SC Sand gegen den FC Bayern.