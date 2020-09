1:1 in Polen: U 19 startet mit Remis

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft (Jahrgang 2002) hat sich zum Auftakt des Länderspieljahres von Gastgeber Polen in Kalisz 1:1 (0:1) getrennt. Dabei geriet die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns im Stadion Miejski schon nach acht Minuten durch einen von Filip Szymczak verwandelten Foulelfmeter in Rückstand. Mehmet-Can Aydin vom FC Schalke 04 sorgte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für den Ausgleichstreffer (52.).

"Das Spiel gegen sehr tiefstehende Polen war schwierig, so dass wir in der ersten Hälfte keine wirkliche Durchschlagskraft und Tiefe entwickeln konnten. Durch einen unnötigen Foulelfmeter sind wir zudem sehr früh in Rückstand geraten", resümierte Wörns das Spielgeschehen.

"Hätten hochkarätige Torchancen nutzen müssen"

Lob und Kritik hielten sich beim Coach die Waage: "Die Mannschaft hat auf den Rückstand sehr positiv reagiert und erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen wunderschönen Fernschuß vom Mehmet Aydin den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hätten wir unsere zahlreichen hochkarätigen Torchancen zu einem deutlichen Sieg nutzen müssen".

Schon am Dienstag (ab 11 Uhr) steht für den deutschen Nachwuchs in Genk gegen Gastgeber Belgien der nächste Härtetest an.