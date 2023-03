1:1 gegen Belgien: U 19 verpasst EM-Quali

Die U 19-Junioren haben die Qualifikation zur Europameisterschaft verpasst: Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier kam im zweiten Gruppenspiel der 2. EM-Qualifikationsrunde gegen Belgien nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und hat nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Italien keine Chance mehr, sich für die EM-Endrunde (3. bis 16. Juli 2023) in Malta zu qualifizieren.

"Die erste Halbzeit haben wir es in der Verteidigung gut gemacht, nach vorne waren wir aber nicht überzeugend genug", sagte Streichsbier. "Ab der 50. Minute haben wir das Herz in die Hand genommen und waren gefährlich nach vorne. Wir hatten beim Stand von 1:1 aus kurzer Distanz gute Einschusschancen, der Gegner hatte aber auch Möglichkeiten. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wenn man die Anzahl der Chancen aus beiden Spielen nimmt, das hätte reichen müssen. Heute haben wir gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht, letztendlich haben wir uns gegen Italien in eine schlechte Ausgangsposition gebracht. Jetzt müssen wir uns erst einmal schütteln und die Enttäuschung verabeiten."

Topp köpft zur Führung ein

Die deutsche Auswahl erwischte vor 1058 Zuschauer*innen in der Marko Mock Arena in Bremen einen guten Start und belohnte sich früh. Nach einer Ecke von Mika Bauer setzte sich Keke Topp (15.) durch und köpfte zur 1:0-Führung ein.

Die Gäste aus Belgien kamen anschließend immer besser ins Spiel und glichen nach einem Foul von Lukas Ullrich per Elfmeter durch Romnero Vermant (30.) zum 1:1-Halbzeitstand aus.

Umkämpfte Partie - ersehntes Tor bleibt aus

Nach der Pause entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Belgien mehr Ballbesitz hatte. Die deutschen Junioren versuchten es mit frühem Pressing und einem schnellen Spiel nach vorne, klare Torchancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware. Meistens waren es Standardsituationen, durch welche das deutsche Team gefährlich vors gegnerische Tor kam - das ersehnte Tor blieb aber bis zum Ende aus.

Italien trennte sich im zweiten Gruppenspiel 0:0 von der slowenischen Auswahl, die am Dienstag (ab 12 Uhr) auf Platz 11 des Bremer Weserstadions der abschließende Gegner des DFB-Nachwuchses ist

