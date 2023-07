10,36 Millionen sehen Niederlage der DFB-Frauen

Rekordquote beim zweiten WM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland: Die 1:2-Niederlage gegen Kolumbien am Sonntag verfolgten in der ARD-Liveübertragung ab 11.30 Uhr 10,36 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 61,6 Prozent.

Das ist die mit Abstand höchste Reichweite bei der Endrunde Down Under. 5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am Montag vergangener Woche den 6:0-Kantersieg der DFB-Auswahl in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Marokko in der Liveübertragung im ZDF gesehen. Der Marktanteil betrug dabei 60,4 Prozent.

Auch die anderen Quoten im Ersten am Sonntag waren erstklassig. Schon um 6.30 Uhr schauten bei Südkorea gegen Marokko (0:1) 2,97 Millionen zu (MA: 32,6 Prozent). Das Duell zwischen der Schweiz mit Trainerin Inka Grings und Co-Gastgeber Neuseeland (0:0) verfolgten in der ARD ab 9 Uhr 2,33 Millionen (MA: 28,3 Prozent).

