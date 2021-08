10:1! U 17 feiert erfolgreiches Länderspiel-Comeback

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat im Stadion der Freundschaft in Frankfurt/Oder ihr erstes Länderspiel seit Oktober 2020 bestritten. Im Duell mit Polen einigten sich die Mannschaften auf eine Spielzeit von 4x30 Minuten. In diesen 120 Minuten setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister deutlich mit 10:1 (4:0, 5:0, 8:1) durch. Die Tore für Deutschland erzielten Lovis Bierschenk (3.), Arijon Ibrahimovic (8., 24., 43.), Laurin Ulrich (21., Foulelfmeter), Tim Hoffmann (69.), Dzenan Pejcinovic (82., 115.) und Mert Kömür (86., 100.), für Polen verkürzte Marcel Szymanski (89.) zum zwischenzeitlichen 1:8.

"10:1 ist natürlich ein Brett, aber wichtig war auch, dass wir jedes einzelne Viertel gewonnen haben", so der DFB-Coach. "Hinten haben wir aber auch einige Chancen zugelassen. Da hatten wir teilweise Glück, kein zweites oder drittes Gegentor zu kassieren. Da kann ich nicht ganz zufrieden sein. Das kann ein guter Trainer aber nie."

DFB-Auswahl von Beginn an tonangebend

Von Unsicherheit wegen fehlender Lehrgänge mit Länderspielen war im Spiel der DFB-Auswahl wenig zu erkennen. Deutschland bestimmte das Spiel von Beginn an und führte schon nach den ersten 30 Minuten mit 4:0. Bayern Münchens Arijon Ibrahimovic erzielte die ersten beiden Treffer, im zweiten Viertel traf der Münchner noch ein drittes Mal. Für die weiteren beiden Tore der ersten Spielhälfte waren Lovis Bierschenk vom 1. FSV Mainz 05 und Laurin Ulrich verantwortlich, der Stuttgarter verwandelte einen Foulelfmeter.

Das Wechselspiel in der Halbzeit störte den Spielfluss der deutschen Mannschaft nicht: Die Augsburger Dzenan Pejcinovic und Mert Kömür steuerten je zwei Tore bei, Tim Hoffmann von Hertha BSC traf einmal. Der Treffer der Polen zum zwischenzeitlichen 1:8 kurz vor Ende des dritten Viertels war nur noch Ergebniskosmetik.

Meister: "Das war wirklich schön"

"Es war an der Zeit, mal wieder ein Spiel zu absolvieren. Es war bei den Jungs die ganze Woche spürbar, dass es wieder losgeht. Das war wirklich schön. Wir haben unsere Trainingsinhalte in der Offensive sehr gut umgesetzt, waren sehr effektiv, auch wenn wir zwischendurch sogar einen Elfmeter verschießen. Wir haben einige Tore nach Standards erzielt, ein Elfmetertor geschossen. Außerdem haben wir den Gegner gut ausgespielt", so Meisters Fazit nach der Partie.

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen in den vergangenen eineinhalb Jahren zahlreiche Lehrgänge der U 17-Junioren aus. Auch Länderspiele waren daher rar: Am 12. Oktober 2020 traf die damalige U 16 zuletzt auf einen internationalen Gegner und gewann 5:4 gegen Dänemark. An diese Herausforderung passte Meister auch seine Ziele an. Vor dem Spiel sagte er, dass man "erfolgreich in den Wettkampfmodus wechseln" wolle. Die Vorfreude bei den Spielern war groß, für den Jahrgang 2005 war es das erste Länderspiel als U 17.

