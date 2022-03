10.000 Euro Geldstrafe für Leverkusens Kerem Demirbay

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Kerem Demirbay im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt. Der Spieler des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Demirbay hatte nach der Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag in einem TV-Interview über den Unparteiischen Dr. Felix Brych gesagt: "Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift."