10.000 Euro Geldstrafe für Bayern München

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten FC Bayern München im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines verspäteten Antretens zu einem Spiel der Lizenzligen mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt.

Vor dem Bundesligaspiel beim SV Werder Bremen am 18. August 2023 trat die Mannschaft des FC Bayern München verspätet zur Ausrüstungskontrolle an. Das Spiel konnte in der Folge erst mit einer Verzögerung von 2:18 Minuten angepfiffen werden.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.