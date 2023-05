1000 Länderspiele: Die Rekordserien

Das DFB-Team zählt weltweit zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften. Vor dem 1000. Länderspiel am 12. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Bremen gegen die Ukraine blickt DFB.de in einer Serie auf die reiche Geschichte der DFB-Auswahl zurück. Heute: die Rekordserien.

In 115 Länderspieljahren kamen außer großen Titeln auch etliche Rekord zusammen. Einen Europarekord hält die aktuelle Nationalmannschaft, die ihre letzten 18 Auswärtsspiele in der WM-Qualifikation alle gewann. À propos WM-Qualifikation: In Sachen Auswärtsspielen ist sie darin sogar Weltrekordhalter, denn verloren, hat sie nie. Seit der Premiere im März 1934 in Luxemburg (9:1) ist sie 52 Spiele ungeschlagen, obwohl es auswärts doch eigentlich schwerer sein sollte,als zuhause. An der Serie wirkten neun der elf Bundestrainer, alle außer Erich Ribbeck und Jürgen Klinsmann, die dazu keine Gelegenheit bekamen, mit.

Zuhause riss die Serie übrigens am 16. Oktober 1985 in Stuttgart beim 0:1 gegen Portugal im 17. Spiel, allerdings nach bereits vollbrachter Qualifikation für die WM in Mexiko.

Derwalls Auftakt nach Maß: 23 Spiele ohne Niederlage

Unter dem Bundestrainer Jupp Derwall, der nach der verpatzten WM 1978 in Argentinien das Amt übernahm, verlernte die Nationalelf das Verlieren und blieb in den ersten 23 Spielen vom 11. Oktober 1978 (4:3 in Prag) bis zum 3. Dezember 1980 (3:1 in Sofia) ungeschlagen. Dann kam das Jahr 1981, eine ungewöhnliche Mini-WM in Uruguay stand zu einem noch ungewöhnlicheren Zeitpunkt an und gleich an Neujahr riss die Serie. Maximal unglücklich übrigens, bis zur 85. Minute führte man 1:0 gegen Weltmeister Argentinien, dann unterlief Manfred Kaltz ein Eigentor und zwei Minuten später fügte Diaz den Deutschen eine Niederlage zu. Für Toni Schumacher, Hans-Peter Briegel, Horst Hrubesch und Klaus Allofs war es die erste im DFB-Dress, dabei waren sie alle schon Europameister.

Die von Berti Vogts und Joachim Löw später um je ein Spiel verfehlte Rekordserie enthält auch die längste Siegesserie von zwölf Spielen (2. Mai 1979 bis 14. Juni 1980), die bei der EM 1980 mit einem 0:0 im bedeutungslosen Gruppenspiel gegen Griechenland endete. Vorher hatte die legendäre Breslau-Elf mit elf Siegen den Rekord gehalten, alle im Jahr 1937.

Elf Heimsiege unter Schön

Unter Bundestrainer Helmut Schön gab es die längste Serie an Heimsiegen (elf), vom 9. Oktober 1965 bis zum 16. Juni 1968. Das Beste kam dabei zum Schluss: Die ersten Siege überhaupt gegen die Großmächte England (1:0) und Brasilien (2:1) standen am Ende der Serie, die erst im März 1969 von den Walisern in Frankfurt gestoppt wurde (1:1).

Sieben Auswärtssiege fielen in die Amtszeit von Otto Nerz, errungen vom 19. November 1933 bis zum 28. April 1935, die dazwischenliegende WM in Italien nicht eingerechnet – da auch die Gegner keine Heimspiele hatten.

25 Heimspiele ohne Niederlage gab es vom 9. Oktober 1965 bis zum 15. November 1972, als Gerd Müller und Günter Netzer beim 5:1 gegen die Schweiz gemeinsam das Tor des Jahres erzielten. Dann unterlag man im ersten Spiel des Jahres 1973 in München den Argentiniern mit 2:3.

Zwei Rekorde für Flick

Sagenhafte 27 Auswärtsspiele ohne Niederlage kann sich Joachim Löw ans Revers heften, beginnend mit seiner ersten Dienstreise nach San Marino (13:0) im September 2006 und endend im Mai 2012 im EM-Test von Basel gegen die Schweiz (3:5).

Unter Sepp Herberger gab es die längste Serie ohne Unentschieden (23 Spiele, 11. Oktober 1953 bis 13. Juni 1956), während Hansi Flick bereits den Rekord der meisten Unentschieden in Folge hält: vier 1:1 von März bis Juni 2022. Mehr freute er sich gewiss über die acht Siege zum Start seiner Amtszeit, das war auch Rekord.

Nazarov trifft nach 679 Minuten ohne Gegentor

Die längste Torserie erstreckte sich über 33 Spiele, begonnen im Krieg und nach dem Neustart des DFB fortgesetzt. Sie startete am 17. November 1940 und endete am 28. Dezember 1952, Trainer war Sepp Herberger.

Die längste Serie ohne Gegentor startete unmittelbar nach dem EM-Aus im Halbfinale 2016 in und gegen Frankreich. Es folgten sieben Spiele ohne Gegentor, ehe nach über elf Stunden (679 Minuten) am 26. März 2017 der Zweitligaprofi Dimitri Nazarov von Erzgebirge Aue für Aserbaidschan traf und Bernd Leno überwand. Auch Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen hatten ihren Anteil an dem "Riegel-Rekord".

Die negativen Serien

10 Spiele ohne Sieg (3. Juli 1912 – 26. September 1920)

7 Niederlagen (3. Juli 1912 – 23. November 1913)

8 Heimspiele ohne Sieg (14. April 1911 – 26. Oktober 1913)

7 Heimniederlagen (10. September 1911 – 26. Oktober 1913)

7 Auswärtsspiele ohne Sieg (6. Oktober 1912 – 18. September 1921)

3 Auswärtsniederlagen (7. Juni 1908 – 13. März 1909; 27. Juni 1920 – 5. Juni 1921; 21. September 1924 – 21. Juni 1925; 21. August – 18. Dezember 1955; 8. Oktober 1915 – 9. Juli 2016; 2. Juni – 16. Oktober 2018)

3 Spiele ohne Tor (12. Juni – 28. August 1985)

15 Spiele mit Gegentor (3. April 1910 – 29. Juni 1912)

