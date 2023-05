1000. Länderspiel gegen die Ukraine am 12. Juni schon um 18 Uhr

Das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen wird bereits um 18 Uhr angepfiffen. Diese familienfreundliche Anstoßzeit für das Benefizspiel gegen die Ukraine hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun festgelegt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Ein Jubiläums- und Benefizspiel - und alle können dabei sein. Das ist ein schönes und wichtiges Zeichen. Dafür hat sich der DFB gemeinsam mit weiteren Partnern in den vergangenen Monaten starkgemacht. Wir sind stolz, dass sich unser Wunsch nach einer früheren Anstoßzeit ausgerechnet beim 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft umsetzen lässt."

"Jungen Fans die Gelegenheit geben, ein Spiel live zu erleben"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: "Es freut uns sehr, dass auf dem Weg zur EM im eigenen Land ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft bereits um 18 Uhr stattfinden kann. Denn auch wenn die Hürden hoch sind, ist es das Ziel des DFB und der Nationalmannschaft, auch mal früher am Abend spielen zu können, um insbesondere unseren jungen Fans die Gelegenheit zu geben, ein Spiel live im Stadion oder vor dem Fernseher zu erleben."

Mit dem Benefizspiel im wohninvest WESERSTADION setzt die Nationalmannschaft das DFB-Engagement für die unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine fort.

Neben der Partie in Bremen tritt das DFB-Team im Juni zu zwei weiteren Länderspielen an: am 16. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Warschau gegen Polen und am 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der VELTINS-Arena Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

[al]