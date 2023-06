1000. Länderspiel: A-Team versteigert Trikots

Mit dem Benefizspiel gegen die Ukraine heute (ab 18 Uhr) in Bremen setzt die Nationalmannschaft das DFB-Engagement für Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine fort. Zu den Spenden, die sich vor allem aus den Vermarktungs- und Ticketerlösen der Partie in Bremen ergeben, kommt eine ganz besondere Aktion der Nationalmannschaft.

Mit Anpfiff des Spiels heute um 18 Uhr können Fans die Trikots der Nationalspieler für den guten Zweck ersteigern. Gegen die Ukraine wird das DFB-Team in seinem insgesamt 1000. Länderspiel in einem exklusiven Sondertrikot von DFB-Partner adidas auflaufen, das es nicht zu erwerben gibt. Ein vollständiger Trikotsatz wird unter diesem Link über die digitale Fan-Plattform MatchWornShirt versteigert. Die Aktion läuft bis Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr.

Der DFB und die Nationalmannschaft engagieren sich seit Beginn des Angriffskriegs mit verschiedenen Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in der Ukraine. Im vergangenen Jahr stellte die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit Partnern bereits mehr als 10 Millionen Euro für Sozialprojekte in der Ukraine zur Verfügung.

[dfb]