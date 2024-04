1000 Euro Geldstrafe für die SV Elversberg

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten SV Elversberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro belegt.

Nach Spielende des Zweitligaspiels beim SV Elversberg am 5. August 2023 warfen Elversberger Zuschauer ein teilweise mit Bier gefüllten Plastikbecher in Richtung des Schiedsrichtergespanns. Der Becher prallte am Spielertunnel ab, der Inhalt des Bechers traf den Schiedsrichter-Assistenten 2, Fabian Maibaum, teilweise an Oberkörper und Gesicht. Der Täter wurde ermittelt.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]