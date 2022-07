1000 Euro Geldstrafe für Arminia Bielefeld

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 1000 Euro belegt.

In der 69. Minute des Bundesligaspiels gegen Borussia Mönchengladbach am 5. Februar 2022 bewarfen Bielefelder Zuschauer die sich aufwärmemden Auswechselspieler der Gästemannschaft mit gefüllten Bierbechern. Zwei Täter konnte Arminia Bielefeld ermitteln, was sich strafmildernd auswirkte. Sonst hätte der DFB-Kontrollausschuss beim Sportgericht eine Geldstrafe von mindestens 4000 Euro beantragt.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]