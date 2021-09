10:0! Freiburg stürmt ins Achtelfinale

Pflichtaufgabe bewältigt: Der SC Freiburg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat der SpVgg Germania Ebing in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen keine Chance gelassen. Im ungleichen Duell beim Fünftligisten behielt das Team von Cheftrainer Daniel Kraus 10:0 (3:0) die Oberhand - damit stehen die Breisgauerinnen im Achtelfinale. Im Duell zwischen dem Hamburger SV aus der Regionalliga und Zweitligist FSV Gütersloh steht nach 90 Minuten noch kein Sieger fest - es geht in die Verlängerung.

Die favorisierten Freiburgerinnen erstickten die Hoffnungen des Gastgebers auf eine Pokalsensation schon im Keim. Nach vier Minuten klingelte es das erste Mal im Ebinger Kasten, Svenja Folmli erzielte den Führungstreffer. Janina Minge (15.) und Riola Xhemaili (30.) machten noch vor der Pause alles klar. Hasret Kayıkçı (49., 58., 59., 67.), Marie Müller (62., 89.) und Giovanna Hoffmann (84.) schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe.

Als ein hartes Stück Arbeit stellt sich derweil Regionalligist Hamburger SV für den FSV Gütersloh aus der 2. Bundesliga heraus. Die Hanseatinnen gingen früh in Führung, Emilia Angelika Hirche (11.) ließ die Gastgeberinnen jubeln. Annalena Rieke (33.) glich allerdings noch im ersten Durchgang aus. In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr, es geht also in die Verlängerung.