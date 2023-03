1:0 in Paris: Wolfsburg auf Halbfinalkurs

Der VfL Wolfsburg hat das Viertelfinalhinspiel der Women's Champions League beim französischen Vizemeister Paris Saint-Germain 1:0 (0:0) gewonnen und sich für das Rückspiel am 30. März (ab 18.45, live bei DAZN) eine glänzende Ausgangsposition verschafft. Dominique Janssen traf per Handelfmeter (62.) zum Auswärtssieg.

Paris hielt den Druck auf die Wolfsburgerinnen von Beginn an hoch und erspielte sich gleich einige gefährliche Situationen im Strafraum, ohne jedoch für große Torgefahr zu sorgen. Der VfL fand schwer ins Spiel, bekam aber in der elften Minute die erste Großchance auf dem Silbertablett serviert, als Torfrau Sarah Bouhaddi Ewa Pajor den Ball in die Füße spielte, die Angreiferin aber noch im letzten Moment geblockt wurde.

VAR zweimal auf Seiten des VfL

Danach hielten die "Wölfinnen" PSG meist gut vom eigenen Tor weg und fanden selbst besser den Weg nach vorne. Doch wieder kam die Chance auf der anderen Seite: Nach einem Konter zwang Ramona Bachmann Nationaltorhüterin Merle Frohms aus spitzem Winkel zu einer Fußabwehr (32.). Ansonsten neutralisierten sich die beiden Teams im Mittelfeld weitgehend.

Nach der Pause gab es zunächst einen Schreckmoment, als Schiedsrichterin Rebecca Welch aus England zunächst auf Strafstoß für Paris entschied, nach Eingriff des VAR aber ihre Entscheidung revidierte (54.). Wenig später gab es den Elfmeter nach Handspiel und VAR-Eingriff für Wolfsburg. Janssen verwandelte sicher zur Führung.

Der VfL verwaltete seine Führung in der Folge souverän, ließ bei den zunächst wütenden Angriffen der Hausherrinnen nichts mehr zu und verschob das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte.

[sid/js]