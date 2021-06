1:0 gegen Ukraine: Österreich im Achtelfinale

Österreich hat erstmals bei einer EM die Vorrunde überstanden. Das Team um den langjährigen Bayern-Star David Alaba sicherte sich mit dem 1:0 (1:0) gegen die Ukraine den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe C. Gegner im Achtelfinale ist am Samstag (ab 21 Uhr) in Wembley der viermalige Weltmeister Italien.

Die Ukraine ist dagegen als Dritter mit drei Punkten auf Schützenhilfe angewiesen, um ebenfalls die K.o.-Runde zu erreichen. Der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (21.) erzielte das Siegtor für die Österreicher.