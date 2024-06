1:0 gegen Schottland: Ungarn hofft aufs Achtelfinale

Die ungarische Nationalmannschaft besiegt Schottland in Stuttgart mit 1:0 (0:0) und sichert sich hinter Deutschland und der Schweiz den dritten Platz in der Gruppe A bei der EURO 2024. Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi hoffen nun, als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen.

Schottlands Trainer Steve Clark musste seine Mannschaft aufgrund einer Verletzung von Verteidiger Tierney umstellen, für den 27-Jährigen begann McKenna. Ungarns Marco Rossi änderte seine Elf auf zwei Positionen, Botka und Styles ersetzten Fiola und Nagy.

Die Schotten kamen gut ins Spiel und ließen den Ball zunächst in den eigenen Reihen laufen, während Ungarn auf Konter lauerte. Die ersten 20 Minuten fand die Partie jedoch fast ausschließlich im Mittelfeld statt, beide Mannschaften waren erstmal auf Sicherheit bedacht. Die einzige Großchance der ersten Halbzeit hatten die Ungarn durch Orban (41.), der nach einem Freistoß von Szoboszlai den Ball aus fünf Metern an die Latte köpfte. Kurz darauf ging es torlos in die Halbzeitpause.

Spannung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel kamen die Ungarn besser ins Spiel, die erste Ecke nach Wiederanpfiff klärte Hanley aber souverän. In der 53. Minute kamen die Schotten zu ihrer ersten Chance, doch Adams Schuss aus 25 Metern ging deutlich über das Tor. Kurz darauf setzte sich McGinn stark auf dem Flügel durch und suchte McTominay im Rückraum, sein Zuspiel fing jedoch Orban ab. Auch in der zweiten Halbzeit blieben gute Möglichkeiten Mangelware, während die Zweikämpfe intensiv geführt wurden.

Beide Mannschaften hoben sich die Spannung für eine dramatische Schlussphase auf, es wurde hektisch. Mit der letzten Chance des Spiels gelang Ungarn der Siegtreffer. Nach einer schottischen Ecke in der zehnten Minute der Nachspielzeit schalteten die Ungarn schnell um, Sallai lief über die rechte Seite bis zur Grundlinie und legte zurück in den Rückraum, wo Csoboth frei zum Abschluss kam und aus elf Metern ins linke Eck traf. Damit darf Ungarn weiter auf das Achtelfinale hoffen.

[sid]