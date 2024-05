1:0 gegen Hannover II: Würzburg im Vorteil

Die Würzburger Kickers haben gute Chancen, nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern auch den Aufstieg in die 3. Liga perfekt zu machen. Der frühere Zweitligist behielt im Hinspiel gegen die U 23 von Hannover 96, Titelträger in der Regionalliga Nord, 1:0 (1:0) die Oberhand.

Großen Anteil daran, dass sich die Würzburger nach zwei Spielzeiten in der höchsten bayerischen Spielklasse die bessere Ausgangslage um den letzten Startplatz in der 3. Liga verschaffen konnten, hatte Ivan Franjic (22.), der vor 10.452 Zuschauer*innen in der ausverkauften AKON ARENA einen Freistoß direkt verwandelte. Das zweite und entscheidende Aufeinandertreffen findet am Sonntag, 2. Juni (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport), in Hannover statt.

Börner: "Genauigkeit hat gefehlt"

"Die Freistoßmauer war sehr groß, ich habe daher darauf spekuliert, dass der Torhüter einen Schritt in die andere Richtung macht", erklärte Franjic im Interview bei MagentaSport seinen Treffer. "Im Rückspiel müssen wir wieder geschlossen als Team agieren. Ein, zwei Konter können wir in Zukunft noch besser ausspielen."

Hannovers Innenverteidiger Julian Börner meinte: "Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir ein bisschen nervös waren. Im zweiten Durchgang waren wir das bessere Team und am Drücker. Im letzten Drittel hat nur die Genauigkeit gefehlt. Wir brauchen nicht enttäuscht sein. Zu Hause holen wir nochmal alles raus."

Franjic trifft per Freistoß

Das Hinspiel begann mit einigen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, große Torchancen gab es zunächst nicht. Die erste nennenswerte Gelegenheit gehörte den Gästen, bei denen mit Torhüter Leo Weinkauf (27), Innenverteidiger Julian Börner (33), Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (22) sowie Offensivspieler Kolja Oudenne (22) vier Lizenzspieler in der Startelf standen. Nach einer Ecke von Ezeh köpfte aber Börner über das Tor. Die Würzburger nutzten dagegen ihre erste aussichtsreiche Chance konsequent. Ivan Franjic (22.), der in der kommenden Saison für den Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden am Ball sein wird, verwandelte einen Freistoß direkt.

Die Hannoveraner waren um eine schnelle Antwort bemüht. Ein Schuss von Eric Uhlmann aus rund 30 Metern ging knapp am Würzburger Tor vorbei. Nach einem Angriff über die rechte Seite konnte Kickers-Kapitän Peter Kurzweg die Flanke noch entscheidend abfälschen. Weil Börner nach einem weiteren Freistoß von Ezeh nicht optimal mit dem Kopf an den Ball kam, blieb es zur Pause bei der Führung der Gastgeber.

Meisel verpasst den zweiten Treffer

Bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 wurde zum zweiten Durchgang mit Christopher Scott für Lennart Garlipp auch noch der fünfte Lizenzspieler aus dem Aufgebot eingewechselt. Die erste Chance gehörte aber den Würzburger Kickers. Torschütze Franjic bediente Benjika Caciel, der seinen Schuss aber neben das Tor setzte. Auf der Gegenseite war Hannovers Oudenne von drei Gegenspielern nicht am Abschluss zu hindern. Vincent Friedsam im Tor der Würzburger konnte den Schuss des 22-Jährigen abwehren.

Das Tempo blieb auch in der Folge hoch. Der eingewechselte Benyas Solomon Junge-Abiol spielte Dominik Meisel im Hannoveraner Strafraum frei. Den aufsetzenden Ball traf der Kickers-Mittelfeldspieler aus rund elf Metern aber nicht richtig und schoss über das Tor. Würzburgs Torhüter Friedsam musste bei einer wuchtigen Hereingabe von Ezeh sowie gegen den eingewechselten Joyce Philippe Luyeye-Nkula nochmal eingreifen.

Modus wie bei K.o.-Spielen in UEFA-Klubwettbewerben

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga folgen gemäß der DFB-Spielordnung ebenso wie die Relegation zur 2. Bundesliga und zur Bundesliga den Bestimmungen, die bei UEFA-Klubwettbewerben für K.o.-Spiele gelten. Wenn das Torverhältnis nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen ist, geht es nach dem Rückspiel in die Verlängerung. Die Zahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.

[mspw]