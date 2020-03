1:0 auf Schalke: FC Bayern zieht ins Halbfinale ein

Rekordchampion FC Bayern München steht zum elften Mal in Folge im DFB-Pokalhalbfinale. Der amtieren Cupchampion schaltete in der Runde der letzten acht Teams Bundesliga-Konkurrent FC Schalke 04 1:0 (1:0) aus und wartet bei der Auslosung am Sonntag (ab 18 Uhr) in der ARD-Sportschau auf seinen Gegner am 21. oder 22. April 2020.

Nationalspieler Joshua Kimmich erzielte in der 40. Minute vor 62.271 Zuschauern in der Arena auf Schalke den Treffer des Tages für die Bayern, die seit 13 Pflichtspielen (zwölf Siege, ein Remis) ungeschlagen sind und ihren insgesamt 20. Pokaltriumph anpeilen.

Neuer: "Wir hatte totale Spielkontrolle"

Bayern-Kapitän Manuel Neuer war zufrieden. "Wir hatten die totale Spielkontrolle und sind verdient eine Runde weiter gekommen", sagte der Torhüter in der ARD. Torschütze Kimmich meinte: "Mich freut es, dass ich mal ein 1:0 gemacht habe, und dass es dann so ausgegangen ist. Als Torschütze bei einem 6:0 reiht man sich irgendwie ein."

Schalke-Trainer David Wagner nahm im Vergleich zum 0:3 in der Liga beim 1. FC Köln fünf Wechsel vor, neben Torhüter Alexander Nübel mussten unter anderen Amine Harit und Benito Raman ihre Plätze räumen. In der defensiven Schalker 5-3-2-Grundordnung erhielt der 19 Jahre alte Verteidiger Timo Becker eine Chance von Beginn an.

Bei den Bayern gab diesmal nicht Youngster Joshua Zirkzee den Vertreter des verletzten Torjägers Robert Lewandowski. Anstelle des jungen Niederländers sollte der 2014er-Weltmeister Thomas Müller Löcher in die Abwehr der zuletzt viermal sieglosen Schalker reißen.

Chancen ließ aber zunächst allein der Rekordpokalsieger aus München zu. In der fünften Minute verfehlte Alessandro Schöpf das Tor von Nationaltorwart Manuel Neuer knapp. Sieben Minuten darauf stand dem Schalker Mittelstürmer Guido Burgstaller nur die Torlatte im Weg, in der 20. Minute wurde dem Österreicher ein Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt.

Kimmich überwindet Schubert per Volleyschuss

Auf der Gegenseite parierte U 21-Nationalkeeper Markus Schubert, der den Vorzug vor Nübel erhalten hatte, den ersten Bayern-Torschuss durch Weltmeister Benjamin Pavard. Der Druck des Favoriten nahm weiter zu, nach einer verunglückten Kopfballabwehr des Schalker Abwehrchefs Jean-Clair Todibo musste Schubert alles aufbieten. Geschlagen war der 21-Jährige aber dann nach 40 Minuten bei Kimmichs Volley vom Strafraumrand.

Nach der Pause behielt Bayern über weite Strecken die Spielkontrolle, beging allerdings auch Fehler. So lief Rabbi Matondo in der 65. Minute allen davon bediente den gerade eingewechselten Raman - doch der Belgier scheiterte an Neuer.

[sid/rs]