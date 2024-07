1. Runde zeitgenau angesetzt: Gütersloh gegen Union live bei Sky

Mitte August startet der DFB-Pokal der Frauen mit der ersten Runde in die neue Spielzeit 2024/2025. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 18 Erstrundenpartien zeitgenau terminiert. Gespielt wird vom 17. bis 20. August, die zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Spielzeit sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison greifen erst in der zweiten Runde vom 7. bis 11. September ins Geschehen ein.

Den Auftakt in die neue Pokalsaison macht am Samstag, 17. August (ab 14 Uhr), das Duell zwischen Hertha BSC und dem ATS Buntentor. Am selben Tag finden auch die Partien zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Elversberg (ab 15 Uhr) und VfR Warbeyen und dem DJK Wacker Mecklenbeck (ab 18 Uhr) statt.

Bundesligisten steigen in Runde zwei ein

Am Sonntag, 18. August, finden 14 Begegnungen statt, beginnend mit der Partie zwischen Hansa Rostock und dem Zweitligaaufsteiger VfL Bochum (ab 11 Uhr). Sieben weitere Partien werden um 14 Uhr angepfiffen, darunter das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05. Das Aufeinandertreffen zwischen den Zweitligisten SG 99 Andernach und SC Sand steigt am Sonntag (ab 15 Uhr), ebenso wie die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hamburger SV. Ihren Abschluss findet die Auftaktrunde am Dienstag, 20. August (ab 18.30 Uhr), mit dem Zweitligaduell zwischen dem FSV Gütersloh und Aufsteiger 1. FC Union Berlin, das im Ohlendorfstadion im Heidewald ausgetragen und live bei Sky übertragen wird.

Die zweite Runde mit Beteiligung der zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison findet vom 7. bis 11. September statt. Das Achtelfinale steigt vom 22. bis 24. November, die Runde der besten Acht vom 11. bis 13. Februar 2025. Die Halbfinalspiele sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.

[yr]