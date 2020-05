1. FC Saarbrücken kehrt in 3. Liga zurück

Die Saison in der Regionalliga Südwest wird abgebrochen, der DFB-Pokalhalbfinalist 1. FC Saarbrücken steigt als Tabellenführer in die 3. Liga auf. Die Meisterschaftsrunde 2019/2020 wird zum 30. Juni beendet, dies teilte die Regionalliga Südwest am Dienstag mit. Weiter hieß es in der Erklärung, dass keine Mannschaft aus der Liga absteigt, es jedoch vier Aufsteiger gibt.

"Wir hätten den Aufstieg gerne auf normalem Wege erreicht und waren auch auf dem besten Weg dorthin", so FCS-Präsident Hartmut Ostermann. "Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, und die Pandemie ist auch noch nicht vorbei. Deshalb dürfen wir bei aller Aufstiegsfreude nicht vergessen, dass wir noch ein wichtiges Spiel im DFB-Pokal bestreiten dürfen und daher die Abstandsregeln strikt einhalten müssen, damit dieses historische Ereignis nicht gefährdet wird." Im Halbfinale am 9./10. Juni trifft der Regionalligist auf Bundesligist Bayer 04 Leverkusen.

Auch VfB Lübeck vor Aufstieg in 3. Liga

Auch das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hatte in der vergangenen Woche einstimmig für den Abbruch der Regionalliga Nord votiert. Demnach würde der VfB Lübeck in die 3. Liga aufsteigen, da die Tabelle nach einer Quotientenregelung mit Stichtag 12. März 2020 (Aussetzung des Spielbetriebes) Geltung erfahren soll.

Dieser Beschluss wird nun bei einem Außerordentlichen NFV-Verbandstag im Juni zur Abstimmung vorgestellt.

[dfb/sid]