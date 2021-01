1. FC Saarbrücken gegen VfB Lübeck nach Frankfurt verlegt

Der 1. FC Saarbrücken muss in der 3. Liga zum Start der Rückrunde umziehen. Das Spiel gegen den VfB Lübeck am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) wird in der PSD Bank Arena in Frankfurt ausgetragen.

Die Spielortverlegung ist von der Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Abstimmung mit beiden beteiligten Klubs vorgenommen worden, weil der Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion weiterhin unbespielbar ist. Das Heimspiel der Saarländer am vergangenen Samstag gegen den FSV Zwickau war bereits abgesagt worden, einem weiteren Spielausfall wurde nun zuvorgekommen.

Die PSD Bank Arena ist vom 1. FC Saarbrücken offiziell als Ausweichspielstätte für die 3. Liga benannt. Es handelt sich dabei um das Heimstadion des früheren Zweitligisten FSV Frankfurt, der aktuell in der Regionalliga Südwest spielt.