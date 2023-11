1. FC Köln verbessert sich um vier Plätze

Der 1. FC Köln landete am 6. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison. Das Team von Trainer Daniel Weber setzte sich beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntagabend 3:1 (1:0) durch und verbesserte sich mit jetzt neun Punkten auf den fünften Tabellenplatz. Der Abstand zur Gefahrenzone der Liga wuchs auf sechs Zähler an.

Vor 1216 Zuschauer*innen im Max-Morlock-Stadion brachte Dora Zeller (5.) die Gäste aus dem Rheinland schon früh auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit bauten Marleen Schimmer (67.) und FC-Kapitänin Sharon Beck (72.) den Vorsprung aus, ehe die eingewechselte Vanessa Haim (81.) noch verkürzte. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ging der "Club" in seinem dritten Heimspiel auch zum dritten Mal leer aus und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

"In der ersten Halbzeit haben wir nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die wir selbst von uns erwarten und die wir bringen können", sagte Nürnbergs Kapitänin Lara Schmidt: "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, waren immer einen Schritt zu spät und hatten keine Lösungen. Dazu geraten wir schnell in Rückstand. Zur Pause haben wir uns vorgenommen, ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Danach lief es deutlich besser, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen und machen einfach weiter. Wir stehen erst am Anfang, haben noch so viele Spiele und Möglichkeiten, um unsere Punkte zu holen."

Nach Zellers Führungstor vergibt FC weitere Chancen

FCN-Trainer Thomas Oostendorp setzte auf dieselbe Anfangsformation wie beim 2:0 in Freiburg, dem ersten Saisonsieg. Beim 1. FC Köln begannen im Vergleich zur Derby-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) Janina Hechler, Adriana Achcinska und Marleen Schimmer für Sofie Vendelbo, Lotta Cordes und Lena Uebach.

Die Kölnerinnen erwischten den eindeutig besseren Start und gingen früh in Führung. Nach einer Hereingabe von Anna Gerhardt von der rechten Seite kam Dora Zeller vom Elfmeterpunkt zum Abschluss und ließ Nürnbergs Torhüterin Kristin Krammer keine Abwehrmöglichkeit - 0:1 (5.).

Auch in der Folgezeit bestimmte der FC das Geschehen, verpasste jedoch die Chance, das Ergebnis zu erhöhen. Unter anderem setzte Adriana Achcinska einen Abschluss aus etwa fünf Metern deutlich über den Kasten. Auf der Gegenseite gab es lediglich einen Versuch von Amelie Thöle, der jedoch von Kölns Innenverteidigerin Celina Degen geblockt wurde.

Auf Nürnberger Drangphase folgt Kölner Doppelschlag

Zur Pause kamen beim 1. FC Nürnberg mit Vanessa Haim und Rebekka Salfelder (für Nadja Burkard und Franziska Mai) zwei frische Spielerinnen, die sofort für neuen Schwung sorgten. Im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt kamen die Gastgeberinnen wesentlich besser ins Spiel und waren zwischenzeitlich dicht dran am Ausgleich. Zunächst wehrte Kölns Torhüterin Jasmin Pal einen Distanzschuss von Medina Desic ab, dann scheiterten auch Vanessa Haim und Rebekka Salfelder jeweils knapp.

Mit einem Doppelschlag stellte der 1. FC Köln dann endgültig die Weichen auf Sieg. Zunächst setzte sich Marleen Schimmer nach einem guten Zuspiel von Laura Vogt gegen ihre Gegenspielerin Madeleine Steck durch und überwand Kristin Krammer zum 0:2 (67.). Nur fünf Minuten später leistete sich Nürnbergs Jessica May einen folgenschweren Ballverlust am eigenen Strafraum. Nach Vorlage der eingewechselten Laura Donhauser passte Marleen Schimmer quer auf Sharon Beck, die locker zum 0:3 (72.) verwandelte.

Nachdem Kölns Spielführerin Beck nur wenig später bei einer weiteren Großchance nur den Innenpfosten getroffen hatte, meldete sich der FCN noch einmal zurück. Vanessa Haim setzte sich geschickt gegen Anna Gerhardt durch und tunnelte Jasmin Pal zum 1:3 (81.). In der Schlussphase warf Nürnberg zwar noch einmal alles nach vorne, die Gäste aus dem Rheinland brachten den Sieg aber letztlich noch sicher über die Zeit.

[mspw]