1. FC Köln spielt in UEFA Youth League

Real Madrid, FC Liverpool oder Juventus Turin? Diese oder andere europäische Hochkaräter werden in der kommenden Saison der U 19 des 1. FC Köln, Meister der Staffel West, gegenüberstehen. Das hat eine Auslosung in der DFB-Zentrale heute ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der letzte deutsche Startplatz in der UEFA Youth League per Los bestimmt. Mit dem 1. FC Köln waren der Meister der Staffel Nord/Nordost, SV Werder Bremen, und der Meister der Staffel Süd/Südwest, FC Bayern München, mit im Lostopf.

Auch FC Bayern, BVB, Leipzig und Gladbach dabei

Geleitet wurde die Online-Auslosung vom zuständigen Vizepräsident Jugend, Ronny Zimmermann, der die Vereinsvertreter, Mitglieder des DFB-Jugendausschusses, des DFB-Spielbetriebs und der DFB-Rechtsabteilung virtuell begrüßte. Die weiteren deutschen Teilnehmer an der UEFA Youth League sind: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, die sich über die Teilnahme ihrer Bundesliga-Mannschaften an der UEFA Champions League qualifizierten.

Die UEFA Youth League-Saison 2019/2020 wird vom 16. bis 25. August im Colovray-Stadion in Nyon abgeschlossen. Die Auslosung zur neuen Saison findet am 1. Oktober 2020 statt. Fünf Tage später, am 6. Oktober, beginnt die erste Runde der neuen Saison.

[ps]